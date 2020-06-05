Dünya Çevre Günü kapsamında Merih Demiral'dan anlamlı hareket

Juventus'ta forma giyen milli stoperimiz Merih Demiral, Dünya Çevre Günü kapsamında, sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Demiral, "İklim değişikliğiyle birlikte mücadele etmek için Myanmar’da orman oluşturduk. Sen de yarınlarımız için bugün harekete geç!" ifadelerini kullandı.

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