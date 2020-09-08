Ricardo Quaresma resmen Vitoria Guimaraes'te!

Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren ve hangi takıma transfer olacağı merak konusu haline gelen Ricardo Quaresma, ülkesinin takımlarından Vitoria Guimaraes ile sözleşme imzaladı. Portekizli kulüp, transferi işte bu videoyla duyurdu.

ABONE OL