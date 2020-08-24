24 Ağustos 2020, Pazartesi

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PSG taraftarıları sokakları savaş alanına çevirdi

PSG'nin Şampiyonlar Ligi'ni kaybetmesi sonrası Fransız holiganlar Paris sokaklarını savaş alanına çevirdi.
24.08.2020
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