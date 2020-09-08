Süper yıldızlarıyla Bundesliga heyecanı A Spor’da!

Avrupa'nın 5 büyük ligi arasında bulunan Bundesliga için futbolseverlere müjdeli bir haber geldi. Yeni sezonda Bundesliga heyecanı canlı olarak A Spor'dan yayınlanacak.

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