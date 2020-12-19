19 Aralık 2020, Cumartesi

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GOL | Borussia Mönchengladbach 1-0 Hoffenheim

Bundesliga'nın 13. haftasında Borussia Mönchengladbach, 34. dakikada Lars Stindl'in penaltıdan attığı golle Hoffenheim karşısında 1-0 öne geçti.
19.12.2020
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