12 Aralık 2020, Cumartesi

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GOL | Leipzig 2-0 Werder Bremen

Bundesliga'nın 11. haftasında Leipzig, 41. dakikada Daniel Olmo'nun attığı golle Werder Bremen karşısında 2-0 öne geçti.
12.12.2020
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