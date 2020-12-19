19 Aralık 2020, Cumartesi

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GOL | Borussia Mönchengladbach 1-1 Hoffenheim

Bundesliga'nın 13. haftasında Hoffenheim, 75. dakikada Andrej Kramaric'in attığı golle Borussia Mönchengladbach karşısında skoru 1-1'e getirdi.
19.12.2020
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