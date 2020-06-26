26 Haziran 2020, Cuma

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Klopp’tan şampiyonluk dansı

Liverpool, Manchester City'nin Chelsea'ye 2-1 mağlup olmasıyla birlikte ligin bitimine 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Liverpool'un Alman teknik adamı Jürgen Klopp ise 30 yıl sonra gelen bu şampiyonluğu böyle kutladı.
26.06.2020
ABONE OL

DİĞER
Klopp’tan şampiyonluk dansı Klopp’tan şampiyonluk dansı 26.06.2020
Lille'den Yusuf Yazıcı paylaşımı Lille'den Yusuf Yazıcı paylaşımı 11.06.2020
Edinson Cavani koyun kırktı! Edinson Cavani koyun kırktı! 09.06.2020
TFF 17 Haziran'da UEFA ile görüşecek "TFF 17 Haziran'da UEFA ile görüşecek" 07.06.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Tüm maçların tek şehirde yapılması planlanıyor "Tüm maçların tek şehirde yapılması planlanıyor" 07.06.2020
Yusuf Yazıcı: Bizde duygular ön planda Yusuf Yazıcı: Bizde duygular ön planda 07.06.2020
Merih Demiral'dan anlamlı hareket Merih Demiral'dan anlamlı hareket 05.06.2020
Neymar'dan oğluna şaka Neymar'dan oğluna şaka 28.05.2020
Bundesliga'da 28. hafta maçları başlıyor Bundesliga'da 28. hafta maçları başlıyor 26.05.2020
Liverpool'un transferde hedefi Çağlar Söyüncü Liverpool'un transferde hedefi Çağlar Söyüncü 26.05.2020
️Cristiano Ronaldo'dan antrenmanda şov! ️Cristiano Ronaldo'dan antrenmanda şov! 26.05.2020
28 Mayıs'ta nihai kararın alınması bekleniyor "28 Mayıs'ta nihai kararın alınması bekleniyor" 25.05.2020
Bundesliga sorunsuz devam ediyor! Bundesliga sorunsuz devam ediyor! 25.05.2020
Hüseyin Özkök: Diğer ligler Almanya'yı örnek alacak Hüseyin Özkök: Diğer ligler Almanya'yı örnek alacak 18.05.2020
Premier Lig'de antrenmanlar başlıyor Premier Lig'de antrenmanlar başlıyor 18.05.2020
Bundesliga 16 Mayıs'ta başlıyor Bundesliga 16 Mayıs'ta başlıyor 13.05.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Galatasaray düğmeye bastı! 5 milyon euro'luk tazminat...
Liste açıklandı! Corona virüsü ve Türkiye...
Fenerbahçe'de liste kabarıyor! Zajc ve Kruse'den sonra...
Galatasaray'a müjde! İşte Muslera'nın dönüş tarihi
Fenerbahçe'den transfer harekatı! 3 bomba birden...
Galatasaray'dan ezeli rakibi kızdıracak transfer! Fenerbahçe...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör