Klopp’tan şampiyonluk dansı

Liverpool, Manchester City'nin Chelsea'ye 2-1 mağlup olmasıyla birlikte ligin bitimine 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Liverpool'un Alman teknik adamı Jürgen Klopp ise 30 yıl sonra gelen bu şampiyonluğu böyle kutladı.

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