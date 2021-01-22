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Mehmet Özcan Galatasaray'ın transfer gündemini değerlendirdi

A Spor yorumcularından Mehmet Özcan Galatasaray'ın transfer gündemini değerlendirdi. Onyekuru transferiyle beraber Arda Turan'ın o mevkiden alınacağını dile getiren Özcan, Diagne ve Falcao ile de yolların ayrılacağını dile getirdi. | Galatasaray transfer haberleri (GS transferleri)
22.01.2021
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