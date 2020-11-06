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Nevzat Dindar: Feghouli'nün düşüşü Mariano'nun gidişi ile alakalı

A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, 'Spor Ajansı' programında Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Feghouli hakkında çarpıcı açıklamlarda bulundu. Dindar, "Mariano'nun takımdan ayrılışı Feghouli'yi bile etkiledi" dedi.
06.11.2020
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