24 Şubat 2020, Pazartesi

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Galatasaray maç sonrası Florya'ya o şarkıyla döndü

Galatasaray takım otobüsü, Kadıköy'deki Fenerbahçe galibiyeti sonrasında maçlardan önce dinlenen motivasyon şarkısı "Can't Hold Us" müziğiyle Florya'ya gitti.
24.02.2020

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