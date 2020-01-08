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Emre Bol: Emre Belözoğlu ile Arda Turan'ı aynı teraziye koyamazsın

A Spor yorumcusu Emre Bol, Transfer Raporu programında transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Arda Turan ile ilgili konuşan Bol, "Emre Belözoğlu ile Arda Turan'ı aynı teraziye koyamazsın" ifadelerini kullandı.
08.01.2020

Emre Belözoğlu ile Arda Turan'ı aynı teraziye koyamazsın "Emre Belözoğlu ile Arda Turan'ı aynı teraziye koyamazsın" 08.01.2020
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