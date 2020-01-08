Emre Bol: Emre Belözoğlu ile Arda Turan'ı aynı teraziye koyamazsın

A Spor yorumcusu Emre Bol, Transfer Raporu programında transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Arda Turan ile ilgili konuşan Bol, "Emre Belözoğlu ile Arda Turan'ı aynı teraziye koyamazsın" ifadelerini kullandı.