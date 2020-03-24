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Galatasaray'da Yusuf Günay test için hastaneye gitti! İşte o görüntüler...

Galatasaray İkinci Başkanı Aburrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim'de corona virüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından, başkan yardımcısı Yusuf Günay da, corona virüsü testi yaptırmak üzere hastaneye gitti. İşte o görüntüler...
24.03.2020
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