Galatasaray'da Yusuf Günay test için hastaneye gitti! İşte o görüntüler...

Galatasaray İkinci Başkanı Aburrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim'de corona virüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından, başkan yardımcısı Yusuf Günay da, corona virüsü testi yaptırmak üzere hastaneye gitti. İşte o görüntüler...

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