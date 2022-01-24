GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Canlı yayında açıkladı! "Torrent Gedson Fernandes'e sıcak bakmıyor"
A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, canlı yayında Galatasaray'ın Gedson Fernandes gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Dindar, "Domenec Torrent hazır oyuncu istediği için Gedson Fernandes'e sıcak bakmıyor" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
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