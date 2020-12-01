Kemal Belgin: Fenerbahçe 18 transferle yanlış yaptı

Son dakika Fenerbahçe haberi: A Spor yorumcusu Kemal Belgin, 90'A programında Fenerbahçe'nin gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Belgin, "Fenerbahçe 18 transferle yanlış yaptı ve bu kadroyu toy bir teknik adama emanet etti." ifadelerini kullandı.

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