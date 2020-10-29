Erol Bulut ile Emre Belözoğlu ayak tenisi oynadı! Kazanan takım...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut ve sportif direktör Emre Belözoğlu ayak tenisi için sahaya çıktılar. İki tecrübeli ismin rakipleri ise sportif direktör yardımcısı Selçuk Şahin ile antrenör Mehmet Aurelio oldu. İşte o anlar...

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