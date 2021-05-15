16 Mayıs 2021, Pazar

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Fenerbahçe ve Galatasaray'a şampiyonluk göndermesi!

Spor Toto Süper Lig'de 2020/21 sezonunu Beşiktaş şampiyon olarak tamamladı. Siyah beyazlılar ligin son maçında Göztepe'yi deplasmanda 2-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Kara Kartal sosyal medya hesabından ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'a göndermeli bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
15.05.2021
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'de 2020/21 sezonunun şampiyonu Beşiktaş oldu. Siyah beyazlılar ligin son maçında Göztepe'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti. Kara Kartal şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu. Ligde son haftaya kadar mücadelesini sürdüren ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'a göndermeli bir paylaşım yayımlandı.

DİĞER
Kartal'dan şampiyonluk göndermesi! F.Bahçe ve G.Saray... Kartal'dan şampiyonluk göndermesi! F.Bahçe ve G.Saray... 15.05.2021
Yalçın F.Bahçe ile G.Saray'ı entübeden çıkardı "Yalçın F.Bahçe ile G.Saray'ı entübeden çıkardı" 05.04.2021
Çarpıcı Beşiktaş sözleri! O şansı kaybetti Çarpıcı Beşiktaş sözleri! "O şansı kaybetti" 05.04.2021
Toroğlu'ndan sert sözler! Hakeme takılırsan... Toroğlu'ndan sert sözler! "Hakeme takılırsan..." 04.04.2021
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Beşiktaş'ta Cenk'ten haber var! Başakşehir maçında... Beşiktaş'ta Cenk'ten haber var! Başakşehir maçında... 08.03.2021
Flaş yorum! Beşiktaş nefes aldırmadı Flaş yorum! "Beşiktaş nefes aldırmadı" 22.01.2021
Canlı yayında açıkladı! Takımdan ayrılacak Canlı yayında açıkladı! "Takımdan ayrılacak" 04.01.2021
Sergen Yalçın'ın eleştirilmesini haksız buluyorum "Sergen Yalçın'ın eleştirilmesini haksız buluyorum" 12.10.2020
Beşiktaş'tan Josef De Souza harekatı Beşiktaş'tan Josef De Souza harekatı 04.09.2020
Umut Nayir ayrılığı duyurdu: Karius... Umut Nayir ayrılığı duyurdu: Karius... 04.02.2020
Beşiktaş'ta ilk transfer! Anlaşma sağlandı Beşiktaş'ta ilk transfer! Anlaşma sağlandı 14.06.2019
Macelo'dan galibiyet golü Macelo'dan galibiyet golü 09.10.2016
Torunoğulları'ndan Gomez yorumu Torunoğulları'ndan Gomez yorumu 01.10.2016
Beşiktaş başarısını taçlandıramadı Beşiktaş başarısını taçlandıramadı 01.10.2016
Haftanın futbolcusu Quaresma Haftanın futbolcusu Quaresma 01.10.2016
Beşiktaş'ın fikstür isyanı sürüyor Beşiktaş'ın fikstür isyanı sürüyor 01.10.2016
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Süper Lig'in yıldızlarına kanca!
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim transfer listesini hazırladı! 2 ayrılık 4 imza
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da şampiyonluğa özel iki yıldız!
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den çok konuşulacak transfer! Galatasaray'ın eski yıldızı geliyor
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da gizli transfer operasyonu! Yıldız adayı orta saha... | GS transfer haberleri
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan sürpriz harekat! Yıldız ismin yerine gelecek
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör