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Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Fenerbahçe ve Galatasaray'a şampiyonluk göndermesi!
Spor Toto Süper Lig'de 2020/21 sezonunu Beşiktaş şampiyon olarak tamamladı. Siyah beyazlılar ligin son maçında Göztepe'yi deplasmanda 2-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Kara Kartal sosyal medya hesabından ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'a göndermeli bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
15.05.2021
Spor Toto Süper Lig'de 2020/21 sezonunun şampiyonu Beşiktaş oldu. Siyah beyazlılar ligin son maçında Göztepe'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti. Kara Kartal şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu. Ligde son haftaya kadar mücadelesini sürdüren ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'a göndermeli bir paylaşım yayımlandı.
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