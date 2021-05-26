26 Mayıs 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın A Spor'a konuştu! "Arkamızdan hocalarla görüşüldü"
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, A Spor'a verdiği özel röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kulübe herhangi bir ekonomik zorluk yapmadığını belirten başarılı teknik adam "Kulübü sıkıntıya sokmadık. En büyük başarılı olduğum konu bu. Kulübe para harcatmadım. 2 tane gencecik kaleciyle oynadım. Kulübe 20 yaşında sol bek kazandırdım" dedi. Çektikleri zorluklardan da bahseden Yalçın "Bu kadar sıkıntılı süreçte, ekonomik sorunlar var, pandemi var, lig başlayalı 6 hafta olmuş, eleştiriliyoruz, arkamızdan hocalarla görüşülüyor biliyoruz ama hiçbir açıklama yapmıyoruz. Biz sadece işimize konsantre oluduk ve işimizi yapmaya çalıştık" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
26.05.2021
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