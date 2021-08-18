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Son dakika spor haberi: Beşiktaş Michy Batshuayi transferini böyle duyurdu!

Beşiktaş, İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea forması giyen golcü oyuncu Michy Batshuayi'nin 1 yıllığına kiralandığını açıkladı. Siyah-beyazlılar, transferi Batman filminden esinlenen bir videoyla duyurdu. İşte o görüntüler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
18.08.2021
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