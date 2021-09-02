Miralem Pjanic Beşiktaş'ta! İşte İstanbul'a geliş saati (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş transferde sürpriz bir hamle gerçekleştirdi. Siyah-beyazlılar Barcelona'dan Miralem Pjanic ile kiralık olarak anlaşmaya vardı. Detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. Dikme, "Beşiktaş, Pjanic'i bu akşam saatlerinde İstanbul'a getirecek. Net bir saat vermek ten kaçınalım ama saat 22.00, 23.00 sularında gelmesi bekleniyor." ifadelerini kullandı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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