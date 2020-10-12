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Ogün Şahinoğlu: Sergen Yalçın'ın eleştirilmesini haksız buluyorum

A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu, Spor Ajansı programında Beşiktaş'ın gündemine dair açıklamalarda bulundu. Şahinoğlu, "Sergen Yalçın'ın şu süreçte eleştirilmesini haksız buluyorum." ifadelerini kullandı.
12.10.2020
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