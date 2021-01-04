05 Ocak 2021, Salı
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Canlı yayında açıkladı! "Takımdan ayrılacak"
Son dakika Beşiktaş (BJK) haberi: A Spor yorumcusu Haldun Domaç, Spor Gündemi Transfer programında Beşiktaş'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Siyah beyazlı futbolcu ile ilgili konuşan Domaç, "Lens Hollanda'ya gitmek istiyor." ifadelerini kullandı.
04.01.2021
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