Umut Nayir ayrılığı duyurdu: Karius ile yollarımızı ayırdık!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Youtube hesabından paylaştığı videoda Umut Nayir, Football Manager 2020 oynadı. Futbolcuların yoğun ilgi gösterdiği oyunda Umut Nayir, Beşiktaş kadrosunu baştan aşağıya değiştirdi... "Para eden kardeşlerimizle yolladık" diyen Umut, Loris Karius ile de yollarını ayırdığını açıkladı. İşte Umut Nayir ve yollarını ayırdığı isimler...

Beşiktaş'ın hücum oyuncusu Umut Nayir Football Manager 2020'de takımı büyük ölçüde değiştirdi.

26 yaşındaki forvet Loris Karius ile yollarını ayırdığını açıkladı. Umut Nayir ayrıca Caner Erkin ve Gökhan Gönül ile yolları ayırdığını da belirtti.

Ayrıca taraftarın heykilini dikmek istediği Atiba Hutchinson'ı da 300 bin Euro'ya yolladığını açıkladı.