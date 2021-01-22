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Canlı yayında flaş yorum! "Beşiktaş nefes aldırmadı"

A Spor yorumcusu Turgay Demir, Beşiktaş'ın son durumunu değerlendirdi. Demir, Fatih Karagümrük karşısında 4-1'lik galibiyet alan siyah-beyazlılar için, "Rakibine nefes aldırmadı" ifadelerini kullandı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK haberleri)
22.01.2021
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