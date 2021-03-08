08 Mart 2021, Pazartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Cenk Tosun'dan haber var! Başakşehir maçında oynayacak mı?

Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Siyah beyazlıların milli golcüsü Cenk Tosun, sakatlığı sebebiyle antrenmanda yer alamadı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
08.03.2021
ABONE OL

DİĞER
Beşiktaş'ta Cenk'ten haber var! Başakşehir maçında... Beşiktaş'ta Cenk'ten haber var! Başakşehir maçında... 08.03.2021
Flaş yorum! Beşiktaş nefes aldırmadı Flaş yorum! "Beşiktaş nefes aldırmadı" 22.01.2021
Canlı yayında açıkladı! Takımdan ayrılacak Canlı yayında açıkladı! "Takımdan ayrılacak" 04.01.2021
Sergen Yalçın'ın eleştirilmesini haksız buluyorum "Sergen Yalçın'ın eleştirilmesini haksız buluyorum" 12.10.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Beşiktaş'tan Josef De Souza harekatı Beşiktaş'tan Josef De Souza harekatı 04.09.2020
Umut Nayir ayrılığı duyurdu: Karius... Umut Nayir ayrılığı duyurdu: Karius... 04.02.2020
Beşiktaş'ta ilk transfer! Anlaşma sağlandı Beşiktaş'ta ilk transfer! Anlaşma sağlandı 14.06.2019
Macelo'dan galibiyet golü Macelo'dan galibiyet golü 09.10.2016
Torunoğulları'ndan Gomez yorumu Torunoğulları'ndan Gomez yorumu 01.10.2016
Beşiktaş başarısını taçlandıramadı Beşiktaş başarısını taçlandıramadı 01.10.2016
Haftanın futbolcusu Quaresma Haftanın futbolcusu Quaresma 01.10.2016
Beşiktaş'ın fikstür isyanı sürüyor Beşiktaş'ın fikstür isyanı sürüyor 01.10.2016
Quaresma'dan tarihi gol Quaresma'dan tarihi gol 28.09.2016
Turgay Demir: Fabri'nin ve Muslera'nın yediği golleri Tolga yemezdi Turgay Demir: "Fabri'nin ve Muslera'nın yediği golleri Tolga yemezdi" 26.09.2016
Erman Toroğlu: Şenol Hoca eşeğini kaybettirdi sonra da buldurdu Erman Toroğlu: Şenol Hoca eşeğini kaybettirdi sonra da buldurdu 24.09.2016
Beşiktaş'ın yeni bestesi rekora koşuyor Beşiktaş'ın yeni bestesi rekora koşuyor 24.09.2016
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Süper Lig kulüplerinden Kadınlar Günü mesajları!
Son dakika spor haberleri: Galatasaray transferde hedefini belirledi! Kulübünün yeni sözleşme teklifini reddetti
Son dakika spor haberi: NBA All-Star'da kazanan LeBron James'in takımı! MVP Antetokounmpo
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a flaş eleştiri! "Oyun planlarında eksiklikler var"
Son dakika spor haberleri: Galatasaray-Sivasspor maçında Falcao'nun dönüşü muhteşem oldu! Öyle bir gol attı ki...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Çifte bomba! Aslan o isimleri bitiriyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ