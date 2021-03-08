Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Cenk Tosun'dan haber var! Başakşehir maçında oynayacak mı?

Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Siyah beyazlıların milli golcüsü Cenk Tosun, sakatlığı sebebiyle antrenmanda yer alamadı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

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