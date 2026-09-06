CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin
Futbol Basketbol Voleybol Milli Takım Programlar Diğer
CANLI İZLE
A Spor A Spor A Haber A Haber A News A News ATV ATV A2TV A2TV
A Spor A Haber A News ATV A2TV
Serdal Adalı derbiden tekneyle ayrıldı
Giriş Tarihi:
PAYLAŞ
ABONE OL
YAZI

Serdal Adalı derbiden tekneyle ayrıldı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki derbide Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı, karşılaşma sonrası Kadıköy'den tekneyle ayrıldı.

A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
Özen derbi galibiyetini değerlendirdi! "Hem fizik hem teknik olarak..."
Sonraki Video
Özen derbi galibiyetini değerlendirdi! "Hem fizik hem teknik olarak..."

Son 24 Saat