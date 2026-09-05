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Özen derbi galibiyetini değerlendirdi! "Hem fizik hem teknik olarak..."
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Özen derbi galibiyetini değerlendirdi! "Hem fizik hem teknik olarak..."

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki dev derbide Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Futbol Direktörü Önder Özen, mücadele sonrası A Spor'a konuştu.

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