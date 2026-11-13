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Ozan Kabak, A Milli Takım kampından ayrıldı

A Milli Takım'da Belçika karşılaşmasında gördüğü sarı kart nedeniyle Fransa maçında cezalı duruma düşen Ozan Kabak, teknik heyetten izin alarak milli takım kampından ayrıldı.

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Ozan Kabak, A Milli Takım kampından ayrıldı

A Milli Futbol Takımımızda Fransa karşılaşması öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), milli futbolcu Ozan Kabak'ın A Milli Takım kampından ayrıldığını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, UEFA Uluslar A Ligi'nde dün oynanan Türkiye-Belçika karşılaşmasında sarı kart gören Ozan Kabak'ın, bu kartın ardından 15 Kasım'da oynanacak Fransa-Türkiye mücadelesinde cezalı duruma düştüğü belirtildi.

Tecrübeli savunma oyuncusunun, bu gelişme üzerine teknik heyetten izin alarak milli takım kampından ayrıldığı ifade edildi.

İşte TFF'den yapılan o açıklama:

"UEFA Uluslar A Ligi'nde dün oynanan Türkiye-Belçika karşılaşmasında gördüğü sarı kartın ardından 15 Kasım'daki Fransa - Türkiye müsabakasında cezalı duruma düşen Ozan Kabak, A Millî Takımımızın kampından izinli olarak ayrıldı."

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