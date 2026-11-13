Spor yazarlarından Türkiye-Belçika maçı yorumları: Kırılgan ve acemi mangası gibiyiz!

UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nin 5. haftasında Belçika'ya karşı 2-1 mağlup olan ve grubu son sırada tamamlamayı garantileyen A Milli Futbol Takımı, grubun son haftasında Fransa deplasmanına konuk olacak. Fotomaç gazetesi yazarları, ay-yıldızlıların Belçika karşısındaki performansını bu sözlerle değerlendirdi. İşte o yazılar...