İkinci yarıya daha düşük blokta, derin savunma yaparak başladık. Kazandığımız toplarla geçiş hücumları geliştirmeye çalışırken, topa sahip olduğumuz anlarda kendi yarı alanında bekleyen rakibe karşı set hücumlarını denedik. Ancak bu bölümde çok geniş alanlarda oynadık. Basit top kayıpları da eklenince öne koşmaktan çok geriye koşmak zorunda kaldık. Bu durum hem oyun dengemizi bozdu hem de saha içinde dalgalanmalar yaşamamıza neden oldu. Oyuncu değişikliklerinin ardından saha içindeki kalitemiz ve oyunumuz yükseldi.
Ancak yakaladığımız beraberlik fırsatlarından yararlanamadık. Tabii ki henüz oynanmamış bir maçımız daha var ve A Ligi'nde kalmak istiyoruz. Eğer bunu başaramazsak da dünyanın sonu değil. Bu nedenle Sergen Yalçın'ı eleştirmek yerine sabırlı olmalı ve hocamıza destek vermeliyiz. Unutmamak gerekir ki Sergen Hoca bu maç öncesinde takımla yalnızca üç gün geçirdi. Bizi Avrupa Şampiyonası'na en iyi şekilde hazırlamak ve orada başarılı olmak için oyuncularımızla birlikte ellerinden gelenin fazlasını yapacaklarından şüphem yok.
MUSTAFA ÇULCU - KONTROLÜ ELİNDE TUTTU
Milli takımımız kaliteli, yetenekli ayaklardan kurulu ama oyun kalitemiz için maalesef aynı şeyi söylememiz mümkün değil. İlk maça göre biz 4 farklı isimle Belçika ise 3 farklı isimle sahada. Sağ savunmada daha doğru alternatiflerimiz varken Oğuz Aydın ile başlamak pahalıya mal oldu. Doku o bölgeyi motif gibi dokudu çok etkili oldu bir türlü durduramadık. Savunmamız organize değildi. Kırılgan ve acemi mangası gibiyiz. Stoperlerimiz topu sürerken topa huzur vermiyorlar sanırsınız topla küsler.
Arda'nın muhteşem frikik golüne kadar coşkuluyduk. Sonrasında oyunu bir türlü dinlendirmeyi beceremedik. Hücum ederken arkada geniş alanlar bıraktık. Yediğimiz gollerle coşkumuzu ve umutlarımızı kaybettik. Doğaçlama oynamaya başladık. Takım oyunu ve bir planımız yok. Bireysel yeteneklerin performanslarına endeksli bir oyunumuz var. Birkaç oyuncunun ayağına bakıyoruz. Onlar da kötüyse iyi oyun ve iyi sonuç hayal oluyor. Madem Zeki oyuna girecekti o dakikaya kadar o bölge de Oğuz Aydın ile oynamak niye? Arda oyunu çevirmek için her şeyini sahaya koydu çok iyiydi.
Son dakika Hakan ile yakaladığımız pozisyonu gol yapabilsek beraberlikle çok kıymetli bir puanı almak işten bile değildi ama olmadı. İyi mücadele ediyoruz lakin kolay pozisyonlar veriyoruz. İlk 20 dakika sahaya koyduğunuz oyun kalitemizi oyunun tamamına yayabilirsek Uluslar A Ligi'nin vazgeçilmez takımı oluruz.
İsviçreli Sandro Scharer 38 yaşında. 2026 Dünya Kupasında 8 maçta 4. hakemlik yaptı. Hiç düdük çalamadan son 32'de evine gönderildi. 2024'te Real Madrid-Atalanta Süper Kupa finalini 2025'de Portekiz-İspanya finalini yönetti.
Penaltı ve kırmızı kartlarda oldukça cömert bir profil ama bu maçta penaltı konusunda cimriydi. 5'de ceza alanında Raskin, Arda'yı arkasından itti, 17'de Merih ceza alanında Ngoy'u tek elle formasından çekti. Her iki pozisyonda VAR zaten karışmaz sahada penaltı verilebilir. Hakem devam dedi. Çünkü UEFA böyle kolay penaltı istemiyor. 76'da Arda yerdeki Raskin'in ayağına takılıyor penaltı yok. Sandro Scharer kontrolü elinde tuttu elit seviye kalitesini sahaya yansıttı. Başarılıydı.
ZEKİ UZUNDURUKAN - SABIR VE DESTEK
Her şey çok güzel başlamıştı. Maçtan önce İzmir şehri, kırmızı-beyaz gül bahçesi gibiydi. Zemin halı gibi, tribünler tıklım tıklımdı. Milli Takımımız, Sergen Yalçın yönetiminde pırıl pırıl bir beyaz sayfa açmaya ve bu sayfaya bir zafer yazmaya hazırdı. Maça da çok iyi başladık. Arda Güler'in muhteşem frikik golüyle öne geçerken, o an gözlerimizin pası silinmiş; yer gök coşkumuzdan inlemişti. Sonrasında peş peşe yediğimiz iki golle mutluluğumuz kabusa dönüştü. İlk yarıda sol kanadımız hiç işlemedi. Barış Alper çok etkisizdi. Ferdi sol bekte çakılı oynadı. Sağ kanattan Oğuz Aydın ve Yunus ile etkili olmaya çalıştık. İlk yarıda Enes Ünal'ı hiç kullanamadık.
Rakip kaleye çok az şut attık. Böylesine kazanmaya mecbur olduğumuz bir maçta daha yürekli futbol; rakibi ısıran, pes etmeyen bir Milli Takım bekliyordum. Sergen hocayı kadro tercihleri ile ilgili eleştirmek en kolayı. Ama hoca daha yeni geldi ve elinde sihirli bir değnek yok. Sahaya çıkan 11'imizin, taktikten çok kısa yoldan sonuç için bam bam bam yapması gerekirdi. İkinci yarıda da millilerimiz, rakibe ve skora bir reaksiyon gösteremeyince hocamızdan iki hamle geldi. Hakan Çalhanoğlu ve Deniz Gül girdi. Bu iki değişiklik daha fazla rakip kaleye gitmemizi sağladı. Barış ile gole çok yaklaştık. Hakan Çalhanoğlu girince sahada daha diri ve güçlü durmaya başladık. Bu maça kadar savunmasında çok hata yapan, zayıf karnı defansı olan Belçika'ya baskı kuramadık.
Final paslarında Arda dışında yeterince becerikli değildik. Arda Güler gibi bir futbol sihirbazına sahip bir takımın Belçika'yı yenmesi gerekirdi. Ama bizim henüz oturmuş bir oyunumuz yok maalesef! Evet dün kaybettik. Fransa maçı da zor. Ama bu Milli Takım'a sabır göstermek lazım. Bu Milli Takım bizim takımımız. Dün Gürsel Aksel Stadı'nı dolduran taraftarların maç boyunca desteği muazzamdı. Ben Sergen Yalçın'a da güveniyorum. Bu takıma güçlü bir oyun inşa edecektir. A Ligi'deki kaderimiz Fransa maçından sonra belli olacak. Ama bir gerçek var ki şansımız azaldı. Sabır göstereceğiz ve güçlü bir biçimde destek göstereceğiz. Bu çocuklar bizim... Bizim Çocuklar onlar!
TURGAY DEMİR - ÇOK FAZLA ARDA LAZIM
İlk 20 dakikada fırtına gibi estik, önde bastık, iyi paslaştık ve Arda Güler'le muhteşem bir frikik golü attık… Arda öyle bir yere vurdu ki, Lammens hamle yaparak sadece golü güzelleştirebilirdi. Golün ardından iki net pozisyon daha bulduk ve onlardan birini gol yapabilmiş olsak maçın hikâyesi çok değişecekti. Ne var ki biz atamadık ve deyim yerindeyse ilk yarının kalan bölümünde sahada Arda Güler dışında kimsemiz kalmadı…
Bize çok fazla Arda lazım vesselam. Orkun yok, Enes yok, Barış hiç yok, Yunus ona keza… Savunma zaten tatilde… Bu durumu iyi değerlendiren Belçika aldı sazı eline ve Doku ile sağ tarafımızı çökertti. Ceza sahamızda ellerini kollarını sallayarak paslaştıkları iki pozisyonda üst üste iki gol yedik. Önce De Bruyne, ardından De Ketelaere meşin yuvarlağı ağlarımıza gönderdi.