Salladık ama yıkamadık! A Milli Takımımız öne geçtiği maçta Belçika'ya mağlup oldu

UEFA Uluslar A Ligi Grup 1 5. maçında A Milli Takımımız evinde Belçika'ya mağlup oldu. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi A Grubu 5'inci maçında Belçika'ya 2-1 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 27'nci dakikada Kevin de Bruyne ve 30'uncu dakikada Charles De Ketelaere kaydetti. Milli takımımızın tek golü ise 20'nci dakikada Arda Güler'den geldi.

Bu karşılaşmayla birlikte A Milli Futbol Takımımız, 5'inci maçında da puanla tanışamadı ve grubunda 0 puanla son sırada yer aldı. Belçika ise 9 puana yükseldi ve maç fazlasıyla 2'nci sıraya yükseldi.

UEFA Uluslar A Ligi A Grubu son hafta maçında A Milli Futbol Takımımız, Fransa deplasmanına konuk olacak. Belçika ise sahasında İtalya'yı ağırlayacak.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

ENES 726 GÜN SONRA

Milli takıma uzun bir aradan sonra yeniden davet edilen Enes Ünal, 726 gün sonra A Milli Takım formasıyla sahaya çıktı.

Yaşadığı sakatlıkların ardından bu sezon LaLiga ekibi Getafe'de iyi bir sezon geçiren Enes, Sergen Yalçın'ın forvette görev verdiği isim oldu.

Enes, son olarak A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde 16 Kasım 2024'te Galler ile oynadığı maçta forma giymişti.

OĞUZ AYDIN SAĞ BEKTE

Sergen Yalçın, Belçika karşısında sağ bekte Oğuz Aydın'a görev verdi.

Yalçın, Zeki Çelik'in tam hazır olmaması nedeniyle sağ bek tercihini Oğuz Aydın'dan yana kullandı. Zeki Çelik ise yedekler arasında yer aldı.

HAKAN ÇALHANOĞLU YEDEKLER ARASINDA

A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu bu mücadelede yedekler arasında forma şansı bekledi.

Sergen Yalçın, ilk maçında orta sahada İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü'ye görev verdi.

Hakan'ın ilk 11'de yer almaması üzerine kaptanlık pazubandını Merih Demiral taktı.

BAKAN BAK KARŞILAŞMAYI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

A Milli Futbol Takımı'nın İzmir'de Belçika ile oynadığı karşılaşmayı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tribünden izledi.

Bakan Bak, mücadeleyi, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile birlikte takip etti.

GÜRSEL AKSEL STADYUMU'NDA 3. MİLLİ MAÇ

Milli takım, Belçika karşılaşmasıyla Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki üçüncü maçına çıktı.

Milliler, Gürsel Aksel Stadyumu'nda son olarak 2 yıl önce İzlanda ile karşı karşıya geldi. 9 Eylül 2024'te oynanan maçı Türkiye, 3-1 kazandı. Bu stadyumdaki ilk maçta ise ay-yıldızlılar, 14 Haziran 2022'de Litvanya'yı 2-0 yendi.

MAÇA TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Belçika karşılaşmasına İzmirli futbolseverlerin ilgisi büyük oldu.

Ay-yıldızlı taraftarlar, Gürsel Aksel Stadı'nı tamamen doldurdu. Tribünlerde az sayıda Belçikalı taraftar da yer aldı.

Mücadele öncesinde, İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada yaşamını yitirenler ve hayatını kaybeden eski milli futbolcu Kemal Batmaz için saygı duruşunda bulunuldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

20. dakikada A Milli Futbol Takımı öne geçti. Ceza sahası yayının gerisinden Arda Güler'in kullandığı serbest vuruşta barajı geçen top sol üst köşeden ağlarla buluştu: 1-0.

26. dakikada Belçika eşitliği sağladı. Doku'nun sol kanattan getirip ceza sahası içerisine gönderdiği topla altıpas gerisinde buluşan De Bruyne, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

30. dakikada Belçika öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan De Cuyper pasını ceza sahası içindeki Moreira'ya aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda top kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. De Cuyper, önünde kalan topu bu kez altıpas üzerindeki De Ketelaere'ye aktardı. De Ketelaere, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Belçika'nın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

59. dakikada sol kanattan getirdiği topla ceza sahasına giren De Ketelaere, altıpas üzerinde defans oyuncularının arasında vuruşunu yaptı, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

60. dakikada Türkiye gole yaklaştı. Hızlı atakta topla ilerleyen Arda Güler, meşin yuvarlağı ceza sahası solundaki Barış Alper Yılmaz'a aktardı. Barış Alper Yılmaz'ın şutunda kaleci Lammens meşin yuvarlağı kontrol etti.

82. dakikada Zeki Çelik, sağ kanattan getirdiği topu ceza sahası içerisindeki Deniz Gül'e aktardı. Deniz Gül'ün sağ çaprazdan şutunda kaleci Lammens meşin yuvarlağı çeldi.

90+2. dakikada ceza sahası içerisindeki Yunus Akgün, meşin yuvarlağı sağ çaprazdaki Hakan Çalhanoğlu'na aktardı. Hakan Çalhanoğlu'nun şutunu kaleci Lammens uzaklaştırdı.

Karşılaşma, Belçika'nın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.