UEFA Uluslar A Ligi Grup 1 güncel puan durumu! İşte A Milli Takımımızın sıralaması

UEFA Uluslar A Ligi Grup 1 5. maçında A Milli Takımımız, 1-0 öne geçtiği karşılaşmada Belçika'ya mağlup oldu. İşte grupta oluşan puan durumu.

UEFA Uluslar Ligi A Ligi mücadelesinde, A Milli Takımımız, Belçika'yı konuk eti.



Arda Güler jeneriklik golüyle öne geçmemize rağmen, karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldık.



Bu sonucun ardından milliler grupta 0 puanda kaldı.



Grubun br diğer maçında İtalya ve Fransa 22:45'te karşı karşıya gelecek.



UEFA Uluslar Ligi'nin son haftasında Fransa ile deplasmanda karşılaşacağız.



İŞTE TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI ARDINDAN OLUŞAN PUAN DURUMU



1- FRANSA: 10 Puan (oynanan maç 4)

2- BELÇİKA: 9 Puan (oynanan maç 5)

3- İTALYA: 7 Puan (oynanan maç 4)

4- TÜRKİYE: 0 Puan (oynanan maç 5)