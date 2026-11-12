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UEFA Uluslar A Ligi Grup 1 güncel puan durumu! İşte A Milli Takımımızın sıralaması

UEFA Uluslar A Ligi Grup 1 5. maçında A Milli Takımımız, 1-0 öne geçtiği karşılaşmada Belçika'ya mağlup oldu. İşte grupta oluşan puan durumu.

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UEFA Uluslar A Ligi Grup 1 güncel puan durumu! İşte A Milli Takımımızın sıralaması

UEFA Uluslar Ligi A Ligi mücadelesinde, A Milli Takımımız, Belçika'yı konuk eti.

Arda Güler jeneriklik golüyle öne geçmemize rağmen, karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldık.

Bu sonucun ardından milliler grupta 0 puanda kaldı.

Grubun br diğer maçında İtalya ve Fransa 22:45'te karşı karşıya gelecek.

UEFA Uluslar Ligi'nin son haftasında Fransa ile deplasmanda karşılaşacağız.

İŞTE TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI ARDINDAN OLUŞAN PUAN DURUMU

1- FRANSA: 10 Puan (oynanan maç 4)
2- BELÇİKA: 9 Puan (oynanan maç 5)
3- İTALYA: 7 Puan (oynanan maç 4)
4- TÜRKİYE: 0 Puan (oynanan maç 5)

#Türkiye #İtalya #Fransa #Belçika #Arda Güler #UEFA Uluslar Ligi
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