A Milli Takımımız A Ligi'nden düşecek mi? İşte tüm ihtimaller

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 5. maçında A Milli Futbol Takımımız, Belçika'ya 2-1 mağlup oldu. Gruptaki beşinci maçından da puansız ayrılan ay-yıldızlılarımız, son sırayı garantiledi. Ancak Milli Takımımızın A Ligi'nde kalma ihtimali henüz sona ermedi. İşte tüm ihtimaller