CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin
Anasayfa Haberler Gruplar Fikstür Sonuçlar Takımlar Galeri Video

Uluslar Ligi'nde Almanya sahasında Sırbistan'ı 2 olle geçti!

Almanya, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta Sırbistan'ı 2-0 mağlup etti.

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Uluslar Ligi'nde Almanya sahasında Sırbistan'ı 2 olle geçti!

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Dev turnuvada A Ligi 2. Grup 3. hafta maçında Almanya sahasında Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Panzerler ev sahibi olduğu mücadeleden 2-0'lık skorla galip ayrılmayı başardılar. Almanların gollerini; 39. dakikada Bischof ve 61'de Wirtz kaydetti. Maçın ardından Almanya grubunda 4 puanla 2. sırada bulunuyor. Sırbistan ise henüz puanla tanışamadı ve grubunda sonuncu sırada yer alıyor.



ALMANYA BISCHOF İLE ÖNE GEÇTİ!

Uluslar Ligi'nde Almanya sahasında Sırbistan'ı 2 olle geçti! - 1 GOL | Almanya 1-0 Sırbistan

ALMANYA FARKI 2'YE ÇIKARDI!

Uluslar Ligi'nde Almanya sahasında Sırbistan'ı 2 olle geçti! - 2 GOL | Almanya 2-0 Sırbistan

#Allianz Arena #UEFA Uluslar Ligi #Turkuvaz Medya #Uluslar Ligi #UEFA #Yunanistan #Almanya #Sırbistan #Hollanda #A Ligi
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Önceki Haber
Yunanistan son dakikalarda 3 puanı kaybetti!
Yunanistan son dakikalarda 3 puanı kaybetti!
"Beni rahatsız eden tek şey..."
Sonraki Haber
"Beni rahatsız eden tek şey..."