Almanya, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta Sırbistan'ı 2-0 mağlup etti.

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Dev turnuvada A Ligi 2. Grup 3. hafta maçında Almanya sahasında Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Panzerler ev sahibi olduğu mücadeleden 2-0'lık skorla galip ayrılmayı başardılar. Almanların gollerini; 39. dakikada Bischof ve 61'de Wirtz kaydetti. Maçın ardından Almanya grubunda 4 puanla 2. sırada bulunuyor. Sırbistan ise henüz puanla tanışamadı ve grubunda sonuncu sırada yer alıyor.







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