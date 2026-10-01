Yunanistan son dakikalarda 3 puanı kaybetti!

Yunanistan ile Hollanda, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta 2-2 berabere kaldı. Ioannidis ve Masouras'ın golleriyle öne geçen Yunanistan'a karşı Hollanda, Van Dijk ve Reijnders'ın golleriyle mücadeleden 1 puanla ayrıldı.

Turkuvaz Medya'nın ekranlar ile buluşturduğu Uluslar Ligi'nde heyecan, Yunanistan-Hollanda karşılaşması ile devam etti. A Ligi 2. Grup'ta boy gösteren iki ülkenin nefes kesen mücadelesinde kazanan çıkmadı. Karşılaşma, 2-2'lik beraberlik ile noktalandı. Yunanistan'ın gollerini Fotis Ioannidis (dk. 23) ve Giorgos Masouras (45+2) kaydetti. Konuk ekibin golleri ise dakika 59'da Virgil van Dijk'tan ve dakika 89'da Tijjani Reijnders'dan geldi.



YUNANİSTAN 3 PAS İLE GOLÜ BULDU!

YUNANİSTAN FARKI 2'YE ÇIKARDI!

HOLLANDA FARKI 1'E İNDİRDİ!

HOLLANDA 89'DA YUNANİSTAN'I YAKALADI!