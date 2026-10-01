A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella: "Beni rahatsız eden tek şey..."

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve milli futbolcu Arda Güler, Belçika maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Montella, milli futbolculara yönelik eleştirilere tepki gösterirken Arda Güler, Belçika karşısında yeniden kenetlenerek galibiyet serisine başlamak istediklerini söyledi.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi'ndeki 3. maçında Belçika ile karşı karşıya gelecek. 2 Ekim Cuma günü TSİ 21.45'te oynanacak mücadele öncesinde A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile milli futbolcu Arda Güler, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Montella, kendisine yönelik eleştirileri kabul ettiğini belirterek, tüm enerjisini işine verdiğini söyledi.



"ÇÜNKÜ ÇOK ÇALIŞKANIM"

İtalyan teknik adam, "Tüm enerjimi her zaman işime verdiğim için eleştirileri her türlü kabul ediyorum. Çünkü çok çalışkanım." ifadelerini kullandı.

Milli futbolculara yönelik eleştirilerin kendisini üzdüğünü dile getiren Montella, takımın son yıllarda elde ettiği başarılarda oyuncuların önemli pay sahibi olduğunu belirtti.

Montella, "Beni üzen taraf, futbolcularımıza yapılan eleştiriler. Farkında olmamız, bilinçli olmamız gerek. O seviyeye bizi onlar taşıdı. Avrupa Şampiyonası'nda onlar iyi performans gösterdi, Dünya Kupası'na onlar götürdü. Onlar sayesinde geldik buraya. Haksız eleştiriler yapılıyor onlara karşı. Bir eleştiri yapılacaksa bana yapılabilir, ben kaldırırım." diye konuştu.

Belçika'nın güçlü bir kadroya sahip olduğunu aktaran Montella, milli takımda yaşanan eksiklerin hissedildiğini söyledi.

Montella, "Taktiksel olarak çok fazla değişiklik yok. FIFA sıralamasında 8. olan ve kaliteli bir kadroya sahip bir takımla karşılaşacağız. Bizde ise eksikler hissediliyor. Hakan Çalhanoğlu, Kenan ve Orkun'un eksikliğini hissediyoruz." ifadelerini kullandı.

A Ligi'ndeki mücadele seviyesine henüz alışmadıklarını kaydeden Montella, İtalya maçının ilk yarısında kötü bir performans sergilediklerini ancak ikinci yarıda reaksiyon gösterdiklerini belirtti.



"A LİGİ'NE ALIŞKIN DEĞİLİZ"

Montella, "A Ligi'ne alışkın değiliz. İtalya maçının ilk yarısında çok çok kötüydük, ikinci yarıda iyi reaksiyon gösterdik. Farklı şeyler olabilirdi." dedi.

A Ligi'nde mücadele etmenin zorluğuna dikkati çeken Montella, oyuncuların üzerinde gereksiz baskı oluşturulmaması gerektiğini ifade etti.

Montella, "A Ligi'ne gelen takımlar arasında burada kalma başarısı gösteren takım sayısı çok az. Genellikle her sene 4 takımdan 3'ü düşüyor, böyle bir istatistik var. Ama biz kazanmak istiyoruz, kazanmak için yapıyoruz bu işi. Futbolculara 'her maçı kazanmamız gerekiyor' diye baskı yapmayalım. Bilinçli hareket ettiğimizde sonuçlar almaya başlayacağız." şeklinde konuştu.

Genç oyunculara fırsat vermeyi sevdiğini belirten Montella, bu futbolcuların üst seviyeye kademeli olarak alışması gerektiğini söyledi.

Montella, "Gençlere fırsat vermeyi seviyorum. Onları benim bakış açıma göre kademeli şekilde katma değer oluşturarak takıma katmamız gerektiğini düşünüyorum. Gençlere sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Biraz alışmaları gerekiyor bu seviyelere. Çünkü bu maçlara baktığınızda zorluk seviyesi Dünya Kupası yarı finali derecesi gibi. Bu yüzden eleştirilere dikkat edelim." değerlendirmesinde bulundu.

Takımda zaman zaman mekanizmaların istenilen şekilde işlemeyebileceğini ifade eden Montella, futbolda bu tür dönemlerin yaşanabileceğini dile getirdi.

Montella, "Bir hoca, takımda mekanizmaların çalışmadığını gördüğünde endişelenir. Bu tarz dönemler olabilir. Dünya Kupası'nda yaşadığım gibi, futbolda bunlar var olan şeyler." ifadelerini kullandı.

Geride kalan yaz döneminin kendisi açısından zor geçtiğini belirten Montella, ailevi sorunlar yaşadığını da açıkladı.



"MAĞLUBİYETLERİN ÖKSÜZ OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRİM"

Montella, "Bu yaz acı veren bir yaz oldu. Benim için sadece Dünya Kupası değil, kendi ailevi olaylarımı da yaşadım. Çok güzel bir yaz geçirmedim ama başkanımız beni yalnız bırakmadı, yalnız değilim. Yani aslında kendi dilimde şöyle bir tabir var: Galibiyetin bin tane babası vardır, mağlubiyetlerin öksüz olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Milli futbolculara yönelik eleştirilerden duyduğu rahatsızlığı yineleyen Montella, oyuncuların ülkelerini en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını vurguladı.



"BENİ RAHATSIZ EDEN TEK ŞEY..."

Montella, "Beni rahatsız eden tek şey, futbolcularımıza tabiri caizse saldırı oluşuyor. Sanki üç senedir başka birisi vardı da bizi bu seviyeye o getirdi, biz gelmedik. Sanki buraya onlarla gelmedik, bu başarıları onlar da yaşamadı.

Buradaki futbolcularımız ülkelerini en iyi şekilde temsil ediyor. Bir şey olduğunda onları ben ikaz ediyorum, İtalya maçının devre arasında olduğu gibi. Bana karşı eleştiriler yapıldığında bu konuda beni çok etkilemiyor. Ama futbolcularıma karşı çok fazla eleştiri yapıldığında, bu kadar mücadele içinde ülkelerini çok iyi temsil etmeye çalışıyorlarken, onlara bu kadar çok eleştiri yapılmasını hak ettiklerini düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.



"BEN AYNI MONTELLA'YIM"

Kendisindeki değişimin yalnızca beyazlayan saçları olduğunu esprili bir şekilde dile getiren Montella, "Ben aynı Montella'yım, sadece biraz daha beyazlarım arttı. Başka hiçbir fark yok." diye konuştu.

Milli takım futbolcularının daha fazla desteğe ihtiyacı olduğunu belirten Montella, taraftarlara çağrıda bulundu.

Montella, "Halkımızdan isteğim, bir tık daha destek verirsek, yanlarında olursak futbolcularımızın çok daha iyi seviyelere geleceği kuşkusuz." dedi.

Can Uzun'a yönelik eleştirilere de değinen Montella, genç futbolcuların tek bir performans üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

Montella, "Can Uzun konusunda da çok eleştiri almıştım. Son iki maçtır oynadı ve son maçını hatalı geçirdi futbol anlamında. Öyle eleştiriler oldu ki sanki artık hiç daha oynamaması gerekiyormuş gibi lanse edildi. Bunlar bizim futbolcularımız, kenara atılmamaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.

ARDA GÜLER: "GALİBİYET SERİMİZE BAŞLAYABİLİRİZ"

A Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Arda Güler de Belçika maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Belçika'nın kalecisi Thibaut Courtois'nın forma giymeyecek olmasının kendileri açısından avantaj olarak değerlendirilemeyeceğini belirten Arda, deneyimli kaleciye duyduğu saygıyı dile getirdi.

Arda Güler, "Thibaut Courtois belki de gelmiş geçmiş en büyük kalecilerden biri. Ona çok büyük saygı duyuyorum. Oynamayacak olmasını avantaj olarak söyleyemem, çünkü yerine oynayacak olan kaleci de en iyisini yapacaktır." ifadelerini kullandı.

Milli takımın bazı konularda hatalar yaptığını kabul eden Arda, Belçika karşılaşmasıyla birlikte yeniden kenetlenmek istediklerini söyledi.

Arda Güler, "Belki bazı şeyleri yanlış yapmış olabiliriz. İyi şekilde kenetlenip yarın tekrardan birlikte hareket ederek iyi oynayıp, mücadele edip galibiyet serimize başlayabiliriz." diye konuştu.

Kylian Mbappe ile maç sonrasında forma değiştirmesine de değinen Arda, Fransız yıldızdan övgüyle bahsetti.

Arda Güler, "Mbappe çok dürüst bir insan, çok iyi bir futbolcu ve dünyanın en iyi futbolcularından biri. Maç sonu biraz sohbet ettik ve formalarımızı değiştirdik." ifadelerini kullandı.