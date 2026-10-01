UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Dev organizasyonda futbol şöleni Turkuvaz Medya'da yaşanıyor. Almanya ile Sırbistan arasında oynanan A Ligi 2. Grup 3. hafta maçını A Haber TV canlı ve şifresiz olarak seyircilerle buluşturuyor. Bu keyifli maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi 2. Grup 3. hafta maçında Almanya ile Sırbistan karşı karşıya geliyor. Bu keyifli mücadele Turkuvaz Medya aracılığı ile A Haber TV'de seyircilerle buluşuyor.

Almanya-Sırbistan maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

ALMANYA-SIRBİSTAN MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

İŞTE ALMANYA-SIRBİSTAN MAÇININ İLK 11'LERİ:

Almanya: Urbig, Anton, Thiaw, Mittelstadt, Treu, Pavlovic, Bischof, Wirtz, Scherhant, Gnabry, Woltemade.

Sırbistan: Petrovic, Gudelj, Erakovic, Nedeljkovic, Babic, Maksimovic, Dzodic, Kostic, Zivkovic, Jovic, Tadic.



ALMANYA BISCHOF İLE ÖNE GEÇTİ!

ALMANYA - SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

Almanya - Sırbistan maçı 1 Ekim 2026 Perşembe (Bugün) oynanıyor.

ALMANYA - SIRBİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin merak ettiği Almanya - Sırbistan maçı saat 21.45'te başladı. Karşılaşma Allianz Arena'da oynanıyor.

ALMANYA - SIRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Almanya - Sırbistan karşılaşma A Haber kanalında canlı yayınlanıyor.

ALMANYA'NIN ULUSLAR LİGİ PERFORMANSI

Almanya, 2026-27 UEFA Uluslar Ligi'ne Hollanda deplasmanında başladı. Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlanırken Almanya ikinci maçında Yunanistan'ı konuk etti. Yunanistan, Almanya'yı 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Böylece Almanya ilk iki maç sonunda 1 puanda kaldı. UEFA'nın fikstür ve sonuç sayfasında Almanya'nın Hollanda karşısında 1-1 berabere kaldığı, ardından Yunanistan'a 1-0 kaybettiği görülüyor.

SIRBİSTAN İLK İKİ MAÇTA PUAN ALAMADI

Sırbistan ise UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk iki maçından mağlubiyetle ayrıldı. Sırbistan ilk karşılaşmasında Yunanistan'a 2-1, ikinci maçında ise Hollanda'ya yine 2-1 mağlup oldu. Böylece Sırbistan, Almanya deplasmanına henüz puanla tanışamadan çıkacak.

ALMANYA - SIRBİSTAN REKABETİ

UEFA'nın resmi istatistiklerinde Almanya ile Sırbistan arasında toplam 29 karşılaşma bulunuyor. Almanya bu maçların 16'sını kazanırken Sırbistan 8 galibiyet aldı. Taraflar 5 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı.

İki takım arasındaki toplam gol sayısında da Almanya'nın üstünlüğü bulunuyor: Almanlar 50 gol atarken Sırbistan 34 gol kaydetti.