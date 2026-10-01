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Yunanistan-Hollanda | CANLI (UEFA Uluslar Ligi)

Uluslar Ligi'nde A Ligi 2. Grup 3. hafta maçında Yunanistan ile Hollanda kozlarını paylaşıyor. Selanik'teki nefes kesen mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

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Yunanistan-Hollanda | CANLI (UEFA Uluslar Ligi)

Turkuvaz Medya'nın futbolseverler ile buluşturduğu Uluslar Ligi'nde heyecan Yunanistan-Hollanda karşılaşması ile devam ediyor. A Ligi 2. Grup'ta yer alan iki ülkenin takımları, Selanikteki mücadeleden 3 puan ile ayrılmak ve 3. haftayı lider kapatmak üzere kozlarını paylaşıyor. Nefes kesen karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

YUNANİSTAN-HOLLANDA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

YUNANİSTAN-HOLLANDA MAÇI İLK 11'LER

Yunanistan: Tzolakis; Saliakas, Mavropanos, Retsos, Tsimikas; Karetsas, Kourbelis, Androutsos, Tzolis; Ioannidis, Pavlidis.

Hollanda: Verbruggen; Dumfries, Timber, Van Dijk, Van de Ven; Timber, Veerman, Til; Summerville, Meerdink, Van Bommel.

YUNANİSTAN 3 PAS İLE GOLÜ BULDU!

Yunanistan-Hollanda | CANLI (UEFA Uluslar Ligi) - 1 GOL | Yunanistan 1-0 Hollanda

YUNANİSTAN FARKI 2'YE ÇIKARDI!

Yunanistan-Hollanda | CANLI (UEFA Uluslar Ligi) - 2 GOL | Yunanistan 2-0 Hollanda

YUNANİSTAN-HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yunanistan-Hollanda mücadelesi, 1 Ekim Perşembe günü TSİ 21:45'te başladı. Karşılaşma A Spor'da canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

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