Uluslar Ligi'nde A Ligi 2. Grup 3. hafta maçında Yunanistan ile Hollanda kozlarını paylaşıyor. Selanik'teki nefes kesen mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Turkuvaz Medya'nın futbolseverler ile buluşturduğu Uluslar Ligi'nde heyecan Yunanistan-Hollanda karşılaşması ile devam ediyor. A Ligi 2. Grup'ta yer alan iki ülkenin takımları, Selanikteki mücadeleden 3 puan ile ayrılmak ve 3. haftayı lider kapatmak üzere kozlarını paylaşıyor. Nefes kesen karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.



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YUNANİSTAN-HOLLANDA MAÇI İLK 11'LER

Yunanistan: Tzolakis; Saliakas, Mavropanos, Retsos, Tsimikas; Karetsas, Kourbelis, Androutsos, Tzolis; Ioannidis, Pavlidis.

Hollanda: Verbruggen; Dumfries, Timber, Van Dijk, Van de Ven; Timber, Veerman, Til; Summerville, Meerdink, Van Bommel.



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YUNANİSTAN-HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yunanistan-Hollanda mücadelesi, 1 Ekim Perşembe günü TSİ 21:45'te başladı. Karşılaşma A Spor'da canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.