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İspanya Hırvatistan'ı Lamine Yamal ile geçti! Matadorlar zorlanmadı

İspanya, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup’ta Hırvatistan’ı 4-1 mağlup ederek 2’de 2 yaptı ve liderliğe yükseldi. Lamine Yamal’ın iki golle yıldızlaştığı mücadelede Marc Pubill ve Nico Williams da fileleri havalandırdı. İşte maçın tüm golleri...

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İspanya Hırvatistan'ı Lamine Yamal ile geçti! Matadorlar zorlanmadı

UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya ile Hırvatistan, Lig A Grup 3 maçında karşı karşıya geldi. Sevilla'daki Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Matadorlar, 4-1 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 2 ve 63. dakikalarda Lamine Yamal, 31. dakikada Marc Pubill ve 89. dakikada Nico Williams kaydetti. Konuk ekibin tek golü 29. dakikada Dion Drena Beljo'dan geldi.

Lamine Yamal yine 2. dakikada sahnede! İspanya öne geçti

Bu sonuçla birlikte İspanya ikinci maçını da kazanarak grupta liderliğe yükseldi. Hırvatistan ise 3 puanla üçüncü sırada yer aldı. Gruptaki diğer maçta İngiltere deplasmanda Çekya'yı 2-0 mağlup ederek ikinci sıraya yükseldi. Puansız Çekya ise son sırada bulunuyor.

Grubun gelecek maçında İspanya, 3 Ekim Cumartesi günü Çekya'yı konuk edecek. Hırvatistan ise aynı tarihte İngiltere'yi ağırlayacak.

MATADORLAR MAÇA HIZLI BAŞLADI!

İspanya Hırvatistan'ı Lamine Yamal ile geçti! Matadorlar zorlanmadı - 1 GOL | İspanya 1-0 Hırvatistan

HIRVATİSTAN SKORA DENGE GETİRDİ!

İspanya Hırvatistan'ı Lamine Yamal ile geçti! Matadorlar zorlanmadı - 2 GOL | İspanya 1-1 Hırvatistan

İSPANYA TEKRAR ÖNE GEÇTİ!

İspanya Hırvatistan'ı Lamine Yamal ile geçti! Matadorlar zorlanmadı - 3 GOL | İspanya 2-1 Hırvatistan

YAMAL BİTİRİCİLİĞİNİ KONUŞTURDU!

İspanya Hırvatistan'ı Lamine Yamal ile geçti! Matadorlar zorlanmadı - 4 GOL | İspanya 3-1 Hırvatistan

NICO WILLIAMS SON NOKTAYI KOYDU!

İspanya Hırvatistan'ı Lamine Yamal ile geçti! Matadorlar zorlanmadı - 5 GOL | İspanya 4-1 Hırvatistan

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