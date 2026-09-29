İspanya Hırvatistan'ı Lamine Yamal ile geçti! Matadorlar zorlanmadı

İspanya, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup’ta Hırvatistan’ı 4-1 mağlup ederek 2’de 2 yaptı ve liderliğe yükseldi. Lamine Yamal’ın iki golle yıldızlaştığı mücadelede Marc Pubill ve Nico Williams da fileleri havalandırdı. İşte maçın tüm golleri...