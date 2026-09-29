Uluslar Ligi'nde İngiltere, Çekya deplasmanında zorlanmadı!

UEFA Uluslar A Ligi'nde İngiltere, Çekya'yı 2-0 mağlup ederek turnuvadaki ilk galibiyetini aldı.

UEFA Uluslar A Ligi'nde Çekya ile İngiltere karşı karşıya geldi.

Fortuna Arena'da oynanan mücadelede İngiltere, Çekya'yı 2-0 mağlup etti.

Maçın gollerini 47. dakikada Anthony Gordon ve 69. dakikada Harry Kane kaydetti.

Karşılaşmanın 25. dakikasında Çekya forması giyen Pavel Sulc, yaptığı sert müdahale nedeniyle kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Çekya maçı 10 kişi tamamladı.

Bu sonuçla birlikte İngiltere, İspanya'ya mağlup olduktan sonra ilk kez kazanarak grupta 3 puana ulaştı. Çekya ise Hırvatistan mağlubiyetinin ardından bir kez daha yenilerek puansız şekilde 2. haftayı kapattı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

İŞTE MAÇIN ÖZETİ