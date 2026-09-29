GOL | İspanya 1-0 Hırvatistan

UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya ile Hırvatistan, Lig A Grup 3 maçında karşı karşıya geldi. Sahasında mücadeleye hızlı başlayan Matadorlar, henüz 2. dakikada yıldız isim Lamine Yamal ile 1-0 öne geçti.