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GOL | İspanya 1-0 Hırvatistan
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GOL | İspanya 1-0 Hırvatistan

UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya ile Hırvatistan, Lig A Grup 3 maçında karşı karşıya geldi. Sahasında mücadeleye hızlı başlayan Matadorlar, henüz 2. dakikada yıldız isim Lamine Yamal ile 1-0 öne geçti.

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