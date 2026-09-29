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GOL | İspanya 1-1 Hırvatistan
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GOL | İspanya 1-1 Hırvatistan

UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya ile Hırvatistan, Lig A Grup 3 maçında karşı karşıya geldi. Kalesinde golü erken gören konuk ekip Hırvatistan, mücadelenin 29. dakikasında Dion Drena Beljo ile skora eşitliği getirdi.

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