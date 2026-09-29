Lamine Yamal yine 2. dakikada sahnede! İspanya öne geçti

İspanya, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta Hırvatistan karşısında mücadeleye hızlı başladı. Lamine Yamal, henüz 2. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirirken, genç yıldız üst üste ikinci maçında da 2. dakikada açılışı yaptı. İşte gol pozisyonu...