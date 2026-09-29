Lamine Yamal yine 2. dakikada sahnede! İspanya öne geçti
İspanya, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta Hırvatistan karşısında mücadeleye hızlı başladı. Lamine Yamal, henüz 2. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirirken, genç yıldız üst üste ikinci maçında da 2. dakikada açılışı yaptı. İşte gol pozisyonu...
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta İspanya ile Hırvatistan karşı karşıya geldi.
Sevilla'daki Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanan mücadeleye ev sahibi ekip hızlı başladı. İspanya, henüz 2. dakikada Lamine Yamal'ın attığı golle 1-0 öne geçti.
ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ 2. DAKİKADA ATTI!
Genç yıldız, Uluslar Ligi'nde yine maçın başında sahneye çıktı. Yamal, İspanya'nın ilk maçında İngiltere karşısında da 2. dakikada fileleri havalandırmıştı.
Böylece Lamine Yamal, üst üste iki Uluslar Ligi karşılaşmasında da takımının açılış golünü kaydetmiş oldu.