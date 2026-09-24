Norveç gol düellosunda Danimarka'yı mağlup etti! İşte maçın özeti
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup maçında Norveç, sahasında Danimarka'yı konuk etti. Kıran kırana geçen mücadeleyi Norveç 3-2 kazandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup maçında Norveç, sahasında Danimarka'yı konuk etti.
A2'den canlı ve şifresiz yayınlanan mücadeleyi Norveç 3-2 kazanmasını bildi.
Norveç'in golleri 18 ile 74. dakikalarda Erling Haaland ve 14. dakikada Oscar Bobb'dan geldi.
Danimarka'nın gollerini ise 25. dakikada Mikkel Damsgaard ve 60. dakikada Rasmus Hojlund kaydetti.
Öte yandan Norveç'te maçın 90+4. dakikasında David Moller Wolfe kırmızı kart gördü.
Norveç bu sonuçla UEFA Uluslar Ligi'ne 3 puanla başlarken, Danimarka puanla tanışamadı.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ: