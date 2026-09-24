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Hollanda evinde Almanya karşısında 1 puanı 90+2'de kurtardı! İşte maçın özeti

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup mücadelesinde Hollanda ile Almanya kozlarını paylaştı. Heyecan dolu maç 1-1'lik beraberlikle sona erdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

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Hollanda evinde Almanya karşısında 1 puanı 90+2'de kurtardı! İşte maçın özeti

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup mücadelesinde Hollanda ile Almanya karşılaştı. A Spor'dan canlı ve şifresiz yayınlanan maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Müsabakada konuk ekip Almanya, Felix Nmecha'nın 32. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi Portakallar 90+2. dakikada Cody Gakpo ile 1 puanı kurtardı ve nefes kesen karşılaşma 1-1'lil beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla Hollanda ve Almanya gruba 1'er puanla başlamış oldu.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

Hollanda evinde Almanya karşısında 1 puanı 90+2'de kurtardı! İşte maçın özeti - 1 GOL | Hollanda 0-1 Almanya
Hollanda evinde Almanya karşısında 1 puanı 90+2'de kurtardı! İşte maçın özeti - 2 GOL | Hollanda 1-1 Almanya

#Hollanda #Cody Gakpo #Almanya #A Spor #Portakal
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