Hollanda evinde Almanya karşısında 1 puanı 90+2'de kurtardı! İşte maçın özeti

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup mücadelesinde Hollanda ile Almanya kozlarını paylaştı. Heyecan dolu maç 1-1'lik beraberlikle sona erdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup mücadelesinde Hollanda ile Almanya karşılaştı. A Spor'dan canlı ve şifresiz yayınlanan maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.



Müsabakada konuk ekip Almanya, Felix Nmecha'nın 32. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi Portakallar 90+2. dakikada Cody Gakpo ile 1 puanı kurtardı ve nefes kesen karşılaşma 1-1'lil beraberlikle sonuçlandı.



Bu sonuçla Hollanda ve Almanya gruba 1'er puanla başlamış oldu.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ: