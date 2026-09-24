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GOL | Norveç 2-2 Danimarka
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GOL | Norveç 2-2 Danimarka

UEFA Uluslar A Ligi D grubu maçında Danimarka, R. Höjlund'un 60. dakikada attığı golle Norveç karşısında skoru 2-2’ye getirdi.

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