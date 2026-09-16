Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Fatih Tekke'nin istifasını A Spor'dan öğrendim

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor canlı yayınında Cüneyt Şen ve Ulaş Özdemir'in sorularını yanıtladı ve gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor canlı yayınında Cüneyt Şen ve Ulaş Özdemir'in sorularını yanıtladı ve gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

FATİH TEKKE NEDEN AYRILDI?



Ertuğrul Doğan: "Bizim de aklımızdaki bir durum değildi. 4-5 yıllık bir planlamamız vardı. Trabzonspor için başarı tabii ki şampiyonluktur fakat başarılı bir sezon geçirmiştik önceki sezona baktığımızda. Genç oyuncuların gelişiminde büyük katkı sağladı. Hem maddi hem manevi olarak güzel katkıları oldu. Her gittiğim yerde de kendisine teşekkür ettim.

Daha sonra yeni transfer dönemi ve yeni hedeflerle birlikte Trabzonspor'un hedefi şampiyon olmaktır. Koltuktaki ismin de amacının bu olması lazım. Sizin bildiğinizden farklı bir şey biz de bilmiyoruz açıkçası. Maçın ardından gelen bir bildirimle öğrendik. Şaşırmıştık bu karar verilince de. Aradık fakat ulaşamadık hocamıza. Trabzonspor uçağı havadayken ben istifasının kabul edilmediğini söyledim. Daha sonra kendisiyle bir görüşmem oldu. Bunun yönetiminin bu olamayacağını söyledim. Hoca da bunu kabul etti. Yeniden konuşmaya başladık fakat Amed maçında alınan mağlubiyet sonrası hocanın istifa haberi geldi tekrar.



Fatih Hoca hakkında düşüncelerim sabit. Bence Türk futbol tarihinin en önemli golcüsüydü. Trabzonspor'a da büyük katkı sağladı fakat kendisi böyle bir kararı bize bildirmeden verdi. Çok fazla konuşmak istemiyorum. Fatih Hoca'nın kurduğu cümleleri bana farklı biri söyleseydi, kalmasını da istemezdim.



İnsanların hataları olabilir ama biz elimizden geldiğince Fatih Tekke'ye destek verdik. Bir kupa alınmasına vesile oldu, genç oyunculara katkı sağladı ve kulübe maddi açıdan oyuncu satışı vesilesiyle kazandırdı fakat kendisine kırgınlığım var. Kimseyle bir bilgi alışverişi yoktu. Keşke bunlar yaşanmasaydı. Trabzonspor'a önemli hizmetler verdi, büyük bir Trabzonsporlu'dur. İstifa kararı tek taraflı bir karardı."

GÜNEŞ VE AVCI AÇIKLAMASI



Ertuğrul Doğan: "Bu kadro hoca kovdurur" demişti. Bence bu kadro, şampiyon olup Avrupa'ya gidecek kadrodur. Amedspor maçından sonra gelişen süreçte biz de istifanın şokunu yaşadık. İstifa sonrası boşta olan teknik direktörlere baktık. O konuya da değineyim. Sayın Abdullah Avcı ve sayın Şenol Güneş'in ismi geçti. İkisi de bizim şampiyon hocamız. Fakat ben bu konuyla alakalı Güneş veya Avcı ile görüşmedim."



ARDA TURAN AÇIKLAMASI



Ertuğrul Doğan: "Arda Turan halihazırda bir takımda çalışıyor. Onunla da bu bağlamda bir görüşmem olmadı."



BURAK YILMAZ AÇIKLAMASI



Ertuğrul Doğan: "Burak Yılmaz ile bir görüşmem oldu. Dostane bir şekilde. Trabzonspor'da oynadığı dönemde takıma büyük katkılar vermiş bir isimdi."

THOMAS REIS'İ NEDEN SEÇTİ?



Ertuğrul Doğan: "Çok büyük rakamlar talep eden hocalar oldu fakat bu konuda konuşmak istemiyorum. Samsunspor'da mevcut şartlarda kısıtlı kadrosuna rağmen çok iyi bir oyun ortaya koymuştu ve aklımızda olan bir isimdi. Sonrasında kulübü ile görüştük ve bir çıkış maddesi olduğunu öğrendik. Reis, Trabzonspor'u duymasının ardından "Gelmek istiyorum" dedi."



"BENİM MAAŞIMDAN KESİN"



Ertuğrul Doğan: "Diğer yabancı hocalar milli aradan sonra takımın başına geçmek istiyordu. Bu konular hakkında konuşmak beni yoruyor. Sağ olsun hocamız, tazminatı duyduğunda bile, "Şu anki alacağım tazminatı benim maaşımdan kesin" dedi. Hocamız bizden 1 milyon euro maaş alacak. Hemen takımın başına gelmek ve antrenmanda yer almak istedi."

"BENİM AKLIMDAKİ TRABZONSPOR..."

Ertuğrul Doğan: "Hocamızın yaklaşımları bize karşı çok güzeldi. Kendisine başarılar diliyorum. Hocamızın rahat çalışması için tüm imkanları seferber edeceğiz. Devre arasında bir eksik görürse de takviye yapacağız. Başlangıcımızın iyi olduğuna inanıyorum. Benim aklımdaki Trabzonspor: daha baskılı, daha agresif, daha dikine oynayan, taraftara heyecan veren bir takım yaratmamız lazım. Sahaya gelen taraftar mutlu olmak istiyor. Hocamıza da bunu söyledik, o da benzer düşüncelerde. İnşallah taraftarın mutlu olduğu bir dönem geçireceğiz."



"TAKIMIMIZIN 2-3 TRANSFERE İHTİYACI VAR"



Ertuğrul Doğan: "Takımımızın şu an başta orta saha olmak üzere 2-3 transfere ihtiyacı var."



"GALATASARAY'I YENERİZ"



Ertuğrul Doğan: "Bunlar derbi, bu işi profesyonel yapıyor olsam, bence çok şanslı. İlk günde Trabzonspor'da işleyişin nasıl olduğunu büyük bir maç görerek deneyimleyecek. Bence Galatasaray'ı yeneceğiz. Ben takımıma güveniyorum."



"DOUE İLE ANLAŞMA YOK"



Ertuğrul Doğan: "Doue izlemenin beğendiği bir oyuncu fakat herhangi bir anlaşma yok. Basına yansıyan, yansımayan birçok oyuncu izliyoruz. Her yerden raporlar geliyor. Bir havuz oluşturuyoruz. Tahminimce bu havuz, yıl sonu bitmeden tamamlanacak."



"HAZIR OLMADIĞIMIZI GÖRDÜK"



Ertuğrul Doğan: "Takım olarak hazır olmadığımızı gördük. Takımla da bunu görüştüm. Bu mücadeleden memnun değilim. Trabzonspor taraftarı ve camiası daha fazlasını hak ediyor. Dolayısıyla yakın zamanda daha iyi bir oyun ortaya koyacağız."



HAKEM AÇIKLAMASI



Ertuğrul Doğan: "Ne diyebileceğimi bilmiyorum. Komik şeyler oluyor. Kırmızı kart pozisyonunu gördük bu hafta. Bu konularla ilgili bu hafta konuşacağım. Genç hakemler Trabzonspor'un maçlarına çok atanıyor ve deney gibi kararlar veriyorlar."

"TFF UĞRAŞIYOR MHK UĞRAŞMIYOR"



Ertuğrul Doğan: "TFF çok ciddi uğraş veriyor fakat MHK hakkında aynı şeyi söyleyemem. Niye diğer takımların maçlarında bunlar olmuyor? Bir penaltı pozisyonu var Gençlerbirliği maçında, nasıl görmüyorsun? VAR nasıl görmüyor? Görmüyosan görmek istemiyorsun demektir. Her sene böyle devam ediyor. Sonra bir hakemin başı yanıyor. Niyetimiz iyi, herkes işini yapsın. Diğer maçlarda bu penaltı pozisyonları çalınıyor. Bizde çalınmıyor. Burada bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Maç öncesi sevk edilmek istemiyorum fakat dikkatle takip ediyoruz. Herkes ciddi emek harcıyor. Kulüpler Birliği Başkanıyım ve biliyorum ki, herkes sıkıntıda. Bir şey söylediğinizde hemen ceza veriliyor. Federasyonun niyetinin iyi olduğuna eminim ama ortaya çıkan konu Trabzonspor açısından hatalı."



"TEKNİK VE YETERLİLİK ANLAMINDA İYİ DEĞİLLER"



Ertuğrul Doğan: "Anadolu kulüplerinin başına da çok ciddi şeyler geliyor. Trabzonspor da 4 büyük arasından en hatalı karar verilen kulüp. Teknik ve yeterlilik anlamında hakemlerimiz iyi değil. Belki yıllar sonra daha iyi yerlere gelecekler, temennim bu yönde ama bu hata nedense Trabzonspor aleyhine oluyor. Yoksa hata olur. Herkes hata yapar. Ama siz bile yorumcuyken bir takım aleyhine hep yorum yapsanız, o da problem olur. Niye hep Trabzonspor'un aleyhine hatalar oluyor ve tersi yaşanmıyor?"



"HERKES HAKLI ŞEKİLDE İTİRAZ ETMİYOR"



Ertuğrul Doğan: "Bağırması gerekenler değil, bağırmaması gerekenler de bağırıyor. Herkes haklı şekilde itiraz etmiyor."



SALAH İLE İLİŞKİSİ



Ertuğrul Doğan: "İstanbul basınının yazdığının aksine Salah çok mutlu. Salah transferini bir İstanbul kulübü yapsaydı, ortalık hala yanıyordu. Sadece bir transfer değil. Dünyanın en büyük Müslüman futbolcusu. Geldiği günden beri her konuda bize yardımcı oluyor. İdmana ilk geliyor son çıkıyor. Örnek bir oyuncu. Biz onu transfer ederken takımdaki genç oyunculara da katkı sağlamasını umuyorduk, buna tam anlamıyla oturdu. Herkese örnek bir karakter. Şehri tanıyor ve seviyor. Sağ olsun, çok büyük bir karakter transfer ettik."



"VISCA VE NWAKAEME GİBİ"



Ertuğrul Doğan: "Visca ve Nwakeme de çok önemli karakterlerdi. Çok düzgün çocuklar. Etraflarına da iyi örnek oluyorlardı. Salah da tıpkı onlar gibi."



"BEKLEDİĞİMDEN ÇOK DAYAK YEDİM"



Ertuğrul Doğan: "İlk geldiğimizde ben Ahmet Başkan'ı hiç tanımazdım. Ondan çok şey öğrendim. İlk geldiğimizden beri kulübün ekonomik yapısından kaynaklı, o süreçte benim başkan yardımcılığım ve asbaşkanlığım döneminde, kulübe hiçbir sıkıntı yaşatmadım ekonomik anlamda. Başkanlık döneminde geldiğimizde, çok sıkıntılı bir süreç vardı. Beklediğimden çok dayak yedim. Etrafımdaki insanların bile doğruyu bile bile tam tersini konuşacaklarını bilememiştim."



"CUMHURBAŞKANIMIZA, BERAT ALBAYRAK'A VE SERHAT ALBAYRAK'A ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"



Ertuğrul Doğan: "Yıllardır stadımız, bizim bile değildi. Sayın Cumhurbaşkamıza teşekkür ederim. Ne zaman gittiysek her zaman yanımızda oldular. Sayın Spor Bakanımız da öyle. Trabzonlu bakanlarımız da öyle. Hepsi yanımızda oldu ve yanımızda durdu. Sayın Berat Albayrak da keza aynı şekilde, açamadığımız her kapıyı açmamızı sağladı. Sayın Serhat Albayrak da sağ olsun öyle. Çok büyük destekleri var bunu söylemem lazım."



"CUMHURBAŞKANIMIZ, KEMERBURGAZ'DA YER ALAN ARAZİNİN TAHSİSİNE TALİMAT VERDİ"



Ertuğrul Doğan: "Akyazı'da bir arazi aldık biliyorsunuz, stadın karşısında. Çok önemli bir yer orası. Stadın yan tarafında bir tesis alacağız, istimlak oldu. Üzülerek seyrediyorum. Trabzonlu siyasilerimiz bizim orada kalmamızı sağladı. Sayın Cumhurbaşkanımız, Kemerburgaz'da yer alan arazinin tahsisinin verilmesi adına talimat verdi. Bu bizim açımızdan çok önemliydi. Trabzonspor'a çok önemli bir değer katacak. Çok teşekkür ediyoruz."

"VAR İKİ TARAF İÇİN DE ÇALIŞSIN"

Ertuğrul Doğan: "Galibiyetten başka bir düşüncemiz yok. Hocamızın ilk maçı olacak, hakem henüz açıklanmadı. İnşallah oradaki atmosferi kaldırabilecek bir hakem ataması olur. Sahada çok dikkatli olması gerekiyor. İki tarafının da hakkının yenmeyeceği bir maç olsun. VAR iki taraf için de çalışsın.

Benim taraftarım ne yapacağını, nerede duracağını bilir. Kime ne söyleyeciğini bilier. Geçen sene bunu gösterdiler.

Biz de tribünde her türlü desteği vereceğiz. İnşallah taraftarımızla birlikte güzel bir galibiyet yaşacağız."



"GALATASARAY BİZE YANLIŞ YAPTI"



Ertuğrul Doğan: "Bize bir yanlış yaptılar, biz de çıkıp söyledik. Onlar da biliyorlar yanlış yaptıklarını. Onun dışında bizim kimseyle kavgamız, tartışmamız olmaz. Durup dururken biz gidip bir şey yapmıyoruz. Orada bir hata yaptılar. Biz de bunu dile getirdik. Şu anda bir problemimiz yok. Galatasaray için söylemiyorum, başka bir kulüp de yaparsa aynı cevabı alır."

"2 OYUNCUMUZA TEKLİF GELDİ, SATMADIK"



Ertuğrul Doğan: "Son bir yılda satılan oyuncu bonservislerimiz 110 milyon euro'yu buldu. Tarihimizde böyle bir şey var mı? Hayır. Bu sene yarışmak istediğimiz için Batagov ve Nwaiwu'yu göndermedik. Ben yakın zamanda da bu satışlardan 100 milyon euro'ya yakın bir gelir elde edeceğimizi düşünüyorum."

"ONUACHU'NUN SIKINTISI YOK"



Ertuğrul Doğan: "Onuachu'nun mental bir sıkıntısı yok. İdmana çıktıktan sonra, idmanda her şeyini veren ender oyunculardan bir tanesi. Bazen sistemsel olarak iyi gözükmeyebiliyor. Ama bu ligin en iyi 2-3 santrforundan bir tanesi. Ben çok başarılı olacağını düşünüyorum."

"SALAH'A DOKUNMAK LAZIM"



Ertuğrul Doğan: "Salah ile hocamızın çok iyi anlaşacağını düşünüyorum. Zaten geliştirilebilecek bir özelliği yok, ona dokunmak lazım. Salah da buna oldukça açık biri. Dünyanın en iyi 5 futbolcusundan biridir herhalde."