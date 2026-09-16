Trabzonspor'da Thomas Reis dönemi

Fırtına’nın yeni hocası, bir dönem Samsunspor’u şahlandıran ve bu yıl Ludogorets ile çıktığı 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik alarak hiç mağlup olmayan Thomas Reis oldu.

Fatih Tekke'nin ayrılığının ardından teknik direktör arayışına başlayan Trabzonspor, Stefano Pioli ile anlaşma aşamasına gelmişti. Ancak İtalyan çalıştırıcının uzun süreli sözleşme talebi nedeniyle anlaşma sağlayamayan bordo mavililer, hemen sürpriz bir isme yöneldi: Thomas Reis. Karadeniz devinin kurmayları, 2024-25 sezonunda Samsunspor'da görev yapan 52 yaşındaki Alman çalıştırıcıyla hemen temasa geçti. Yönetim, Bulgaristan temsilcisi Ludogorets'i çalıştıran Reis ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi ve anlaşma sağladı. Tecrübeli teknik adamla bu sezor için anlaşma sağlandığı ve sezon sonunda elde edilecek başarılara göre Alman teknik adamla yola devam edilebileceği dile getirildi.

LİGDE 9 MAÇTA 2.56 PUAN ORTALAMASI ELDE ETTİ

Kariyerine Bochum'da başlayan Reis; Bochum ve Wolfsburg'un U19 takımlarındaki antrenörlük deneyimlerinin ardından bu kez Bochum'un A takımı ve Schalke 04'te teknik direktörlüğü yaptı. Türkiye'de Samsunspor ile başarılı bir dönem geçiren tecrübeli çalıştırıcı, ardından Bulgaristan devi Ludogorets'in başına geçti. 12 Temmuz 2026'da Ludogorets ile sözleşme imzalayan Reis, Bulgar ekibinin başında çıktığı 9 lig maçında 2.56 puan ortalaması ile dikkat çekti. Dün akşam Başkan Ertuğrul Doğan'ın özel uçağı ile Trabzon'a gelen Reis, bugün takımla ilk idmanına çıkacak.

ENERJİK, CESUR VE SALDIRGAN

Reis, 'takımı geriye çekip sonucu bekleyen' bir teknik adam değil. Enerjik, cesur, mücadeleci ve rakibini boğan bir futbol istiyor. Özellikle koşu mesafesi yüksek, atletik ve disiplinli bir kadroyla çalıştığında çok etkili olabilecek bir hoca profili çiziyor. Samsunspor'da ortaya koyduğu başarı da doğru kadro ve doğru ortamla büyük iş yapabileceğini gösterdi.

BOCHUM'U BUNDESLİGA'YA TAŞIDI

Teknik direktörlük kariyerinde Reis'in en önemli dönemlerden biri Bochum'da yaşandı. 2019 yılında A takımın başına geçen Alman çalıştırıcı, 2020-21 sezonunda Bochum'u 2. Bundesliga şampiyonluğuna taşıdı. Alman ekibi böylece 11 yıllık aranın ardından Bundesliga'ya yükseldi.

DİSİPLİNLİ VE DİKİNE FUTBOL OYNATIYOR

Alman teknik adam Thomas Reis, disiplinli futbol anlayışı, agresif presi ve dikine oyun felsefesiyle öne çıkan bir çalıştırıcı. 4 Ekim 1973 doğumlu Reis, teknik direktörlük kariyerinde özellikle VfL Bochum, Schalke 04 ve Samsunspor dönemleriyle dikkat çekti. UEFA Pro Lisansı'na sahip olan Alman teknik adamın tercih ettiği sistemler arasında hücum ağırlıklı 4-3-3 öne çıkıyor.

TEKNİK KADRO BELLİ OLDU

Reis'in kadrosu netleşti. 52 yaşındaki Alman çalıştırıcı, Ludogorets'te beraber çalıştığı ve güvendiği iki ismi de yanında getiriyor. 66 yaşındaki Hollandalı Yardımcı Antrenör Ton Lokhoff ve 39 yaşındaki Avusturyalı Yardımcı Antrenör Danijel Zenkovic, Reis'in ekibinde görev yapacak. Hüseyin Çimşir, Metin Aktaş, Ergin Keleş ve Osman Kul da çalışmaya devam edecek.

GÜÇLÜ YANLARI



Takım organizasyonu güçlü

Pres ve tempo futbolunu iyi uygulatıyor

Fiziksel mücadeleyi ön plana çıkarıyor

Büyük kadrolar olmadan da sistem kurabiliyor

Oyuncularından maksimum mücadele istiyor

Almanya'daki çalışma disiplinini sahaya yansıtıyor

Yunus Emre SEL