Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Başkan Recep Tayyip Erdoğan' teşekkür

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüplere olan ilgi ve desteklerinden ötürü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti ve "Kimseyi geri çevirmiyor, her kulübe destek olmaya çalışıyor" dedi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kulüplere olan ilgi ve desteğine değinerek "Sayın Cumhurbaşkanımız kulüplere çok destek olmaya çalışıyor, kimseyi geri çevirmiyor. Şehrimizin tüm siyasileri, bakanlarımız, sayın Cumhurbaşkanımız ve Spor Bakanımız hepsi bizlere destek oldu. Hepsine teşekkür ediyoruz. Bize özel bir durum değil. Tüm kulüplere Cumhurbaşkanımız destek oluyor. Kimseye ayrımcılık yapılmıyor ve herkese eşit davranılıyor. Kimse geri çevrilmiyor" ifadelerini kullandı.

"BİR TÜZÜK HAZIRLIYORUZ"

Tüzük hazırladıklarını ve borçlanma-kredi yasağı üzerine de çalıştıklarını belirten Başkan Ertuğrul Doğan, "Bir tüzük hazırlıyoruz. Tüzük kongresi gerekiyor. Üyelerimize sunacağız. Sayın Divan Başkanımız çalışıyor. Borçlanma ve kredi yasağı üzerinde çalışıyoruz. Başkanlık döneminde 1 TL kredi kullanmadım. 7 milyar TL faiz ödedik. Vergi ve piyasa borçlarımızdan kaynaklı" ifadelerini kullandı.