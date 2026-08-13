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Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi için play-off mücadelesi verecek olan Trabzonspor'un rakibi Ferencvaros oldu.

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Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi için play-off mücadelesi verecek olan Trabzonspor'un rakibi belli oldu.

Bordo-mavililer, play-off turunda Ferencvaros ile karşılaşacak.

Temsilcimiz, Ferencvaros ile ilk maçını 20 Ağustos'ta Papara Park'ta, rövanş karşılaşmasını ise 27 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak.

#UEFA Avrupa Ligi #Trabzonspor #Ferencvaros
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