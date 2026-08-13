Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu!
UEFA Avrupa Ligi için play-off mücadelesi verecek olan Trabzonspor'un rakibi Ferencvaros oldu.
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UEFA Avrupa Ligi için play-off mücadelesi verecek olan Trabzonspor'un rakibi belli oldu.
Bordo-mavililer, play-off turunda Ferencvaros ile karşılaşacak.
Temsilcimiz, Ferencvaros ile ilk maçını 20 Ağustos'ta Papara Park'ta, rövanş karşılaşmasını ise 27 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak.
🏆 UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda rakibimiz Ferencvaros!— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 13, 2026
📅 Takımımız, Ferencvaros ile ilk maçını 20 Ağustos'ta Papara Park'ta, rövanş karşılaşmasını ise 27 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak. pic.twitter.com/rNwBvCwJnW