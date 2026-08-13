Ertuğrul Doğan'dan Salah sözleri! "Beşiktaş'ın görüştüğünü öğrenince..."

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Muhammed Salah transferi hakkında konuştu. Doğan, Mısırlı yıldızın transferinde Beşiktaş'ın da devrede olmasıyla ile ilgili açıklamalar yaptı.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Muhammed Salah transferinin perde arkasına ilişkin konuştu. Doğan, Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan Mısırlı yıldızın transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ'I ÖĞRENİNCE..."

TRT Spor'a konuk olan Doğan, "Salah transferinde Beşiktaş'ın görüştüğünü öğrenince önce durduk. Diğer görüşmeler durunca, biz devreye girdik. 5-6 gün sürdü. Tabii ki Salah'ı alıyorsan bu paraları vereceksin. Ama sadece parayla da getiremezsin. Salah'ın gelişi Trabzonlu çocuklar için çok iyi oldu. Yıldız konusunda bir eksikliğimiz vardı. Bir vizyon transferi oldu. Bundan sonra da inşallah buna benzer yıldızlar gelecek.'' ifadelerini kullandı.